تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالغنايم فى أسيوط

نفذت رئاسة مركز ومدينة الغنايم، اليوم، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتمكنت من تنفيذ 7 قرارات إزالة، وذلك فى إطار خطة المحافظة بإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظًا على حقوق والمواطنين والرقعة الزراعية من البوار والتصحر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وترأس الحملة المهندس محمد فهمى أحمد بركات- رئيس مركز ومدينة الغنايم ورئيس الوحدة المحلية بقرية المشايع ومسئول أملاك الدولة وأعضاء الإدارة الهندسية بالمركز وموظفة حماية الأراضى الزراعية وقوة كاملة من مركز شرطة الغنايم وفرق قوات الأمن.
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