تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالغنايم فى أسيوط

نفذت رئاسة مركز ومدينة الغنايم، اليوم، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتمكنت من تنفيذ 7 قرارات إزالة، وذلك فى إطار خطة المحافظة بإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظًا على حقوق والمواطنين والرقعة الزراعية من البوار والتصحر.

وترأس الحملة المهندس محمد فهمى أحمد بركات- رئيس مركز ومدينة الغنايم ورئيس الوحدة المحلية بقرية المشايع ومسئول أملاك الدولة وأعضاء الإدارة الهندسية بالمركز وموظفة حماية الأراضى الزراعية وقوة كاملة من مركز شرطة الغنايم وفرق قوات الأمن.

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