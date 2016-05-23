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آثار الإسكندرية تنظم حملات توعية لضم كوم الشقافة والسوارى للتراث العالمى

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آثار الإسكندرية تنظم حملات توعية لضم كوم الشقافة والسوارى للتراث العالمى آثار الإسكندرية تنظم حملات توعية لضم كوم الشقافة والسوارى للتراث العالمى
نظمت إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى بمنطقة آثار الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مشروع شانزليزية اليكس التطوعى الهادف إلى ربط المزارات الأثرية بسوق سياحى دائم، جولات ميدانية لتوعية المواطنين وأصحاب المحلات التجارية فى شارع باب الملوك فى منطقة كرموز، وذلك لتوضيح إمكانية ضم موقع كوم الشقافة وعمود السوارى إلى قائمة التراث العالمى اليونسكو.

وقد أبدى المواطنون رغبتهم فى تحسين شكل المنطقة بوجه عام وحرصهم على عودة السياحة مرة أخرى فى المنطقة، ومن جهة أخرى قامت إدارة التسويق بمتحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومى، وعرض صور ومعلومات للعديد من مقتنيات المتحفين لزيادة الوعى الأثرى بآثار الإسكندرية، وذلك على لوحة الإعلانات الإلكترونية الموجودة فى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل بالتعاون مع حى وسط.

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (1)

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (2)

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (3)

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (4)

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (5)

أصحاب المحلات التجارية بشارع باب الملوك بكرموز - بالإسكندرية (6)


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