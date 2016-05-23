بالصور.. وزير التعليم العالى يكرم رؤساء جامعة بنى سويف السابقين

كّرم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، رؤساء جامعة بنى سويف وهم: "الدكتور أحمد رفعت، والدكتور محمد يوسف"، بالإضافة إلى الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة الحالى.

وكّرم الوزير نواب رؤساء جامعة القاهرة لفرع بنى سويف السابقين وهم: "الدكتور إيهاب إسماعيل والدكتور شوقى سليمان، والدكتور حسنين عبيد، والدكتور مأمون سلامة، والدكتور أنس جعفر"، فضلًا عن الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية وأصحاب أحسن بحث علمى وأحسن مشروع.

وكانت جامعة بنى سويف، قد احتفلت اليوم بعيد العلم، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالى يصل جامعة بنى سويف للاحتفال بـ"عيد العلم"

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