الحاخام اليهودى "غليك" يقود حملة اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى

قاد الحاخام اليهودى المتطرف يهودا غليك اليوم حملة اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من عناصر المخابرات وعناصر الوحدات الخاصة، فيما تصدى المصلون لجولة "غليك" بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وقال غليك- خلال اقتحامه للأقصى الاثنين "إنه ربما يكون الاقتحام الأخير له، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤدى اليوم طقوس دخوله إلى الكنيست خلفا لوزير الحرب المستقيل موشيه يعالون".

كما جددت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم اقتحامها للأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلى قد اتخذت قرارا بمنع أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى، وذلك فى إطار حزمة تفاهمات مع الحكومة الأردنية.

ومن ناحية أخرى، تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من المصلين فى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فيما واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية "الخارجية" أثناء دخولهم للأقصى.

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