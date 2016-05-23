مقتل وإصابة 8 عناصر أمنية ليبية فى اشتباكات مع مجموعة مسلحة

لقى أربعة عناصر من وحدة البحث الجنائى بمدينة صرمان الليبية مصرعهم وأصيب 4 آخرون، جراء الاشتباكات مع مجموعة مسلحة يشتبه فى انتمائها لتنظيم "داعش".

وذكرت "قناة ليبيا الرسمية" اليوم، أن وحدة المباحث الجنائية بمدينة صرمان غرب طرابلس تمكنت من اعتقال مجموعة يشتبه فى انتمائها لتنظيم داعش الإرهابى، وذلك بعد رصد مكالمات بين أفراد هذه المجموعة من أجل التخطيط للإخلال بالأمن بالمنطقة لتخفيف الضغط عن عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت أن 4 عناصر من وحدة البحث الجنائى قتلوا وأصيب 4 آخرون أثناء المواجهات المسلحة مع هذه المجموعة الإرهابية.

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