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نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية ويقترح بدلا منها لقاء عباس فى باريس

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نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية ويقترح بدلا منها لقاء عباس فى باريس نتانياهو يرفض مبادرة السلام الفرنسية ويقترح بدلا منها لقاء عباس فى باريس
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الإثنين المشروع الفرنسى لعقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بدلا من ذلك لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى باريس.

وقال نتانياهو أثناء لقائه بنظيره الفرنسى مانويل فالس، أن المفاوضات الثنائية هى "الطريق الوحيد للمضى قدما فى مفاوضات السلام"، واقترح على فالس "مبادرة فرنسية مختلفة" على شكل محادثات ثنائية فى باريس.
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