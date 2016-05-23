بالصور.. 120 قتيلا حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" على الساحل السورى

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا الاثنين، ارتفاع حصيلة تفجيرات "الجبلة" و"طرطوس" على الساحل السورى إلى أكثر من 120 قتيلا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المرصد قوله أن عددا من التفجيرات استهدفت اليوم مدينتى "طرطوس" و"جبلة" أعلن تنظيم داعش -فى وقت سابق اليوم- مسئوليته عنها.

وأوضحت أن سيارة مفخخة انفجرت على باب الجراج، فى الوقت الذى قام فيه انتحارى بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل الجراج، بينما قام آخر بتفجير نفسه فى الضاحية السكنية مقابل الجراجات من الجهة الغربية.

وأفادت أيضا بسقوط قتلى فى سلسة تفجيرات ضربت مدينة "جبلة" فى محافظة اللاذقية، التى تعد معقل الرئيس السورى بشار الأسد.



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