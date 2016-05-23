توريد 135 ألف طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 135 ألف و50 طن قمح للشون الترابية والأسمنتية والصوامع على مستوى المحافظة حتى صباح اليوم الإثنين، مؤكدًا على استمرار عملية التوريد دون أي معوقات تواجه الفلاحين أو المزارعين.

وأضاف ”الدسوقي” أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقدم كافة التيسيرات لهم، منوهًا أن باب التوريد مفتوح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية لاستلام الأقماح من المزارعين.

ولفت المحافظ أن غرف عمليات المحافظة والتموين تعمل بصفة دائمة ويومية لحل مشاكل الموردين وأنه يتم صرف المستحقات المالية للموردين بعد استلام الأقماح وفرزها.

من جانبه أوضح صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن إجمالي ما تم توريده للمطاحن بلغ 27 ألف و381 طن قمح كما بلغ إجمالي التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي 58 ألف و963 طن قمح.

فيما بلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع العامة والتابعة للمصرية القابضة حوالى 47 ألف و206 طن قمح منوها أن ناتج الإكثار “إنتاج التقاوي” بلغ حوالى 1499 طن قمح ليكون إجمالي ما تم توريده من القمح للشون والصوامع بنطاق محافظة أسيوط حوالى 135 ألف و50 طن و360 كيلو.

وقال صالح أن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التي حددتها وزارة التموين لاستلام القمح المحلي.