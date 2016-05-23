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"المصريين الأحرار" يدشن حملة جديدة لدعم "مصر للطيران" وبدء فعاليتها غدًا

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"المصريين الأحرار" يدشن حملة جديدة لدعم "مصر للطيران" وبدء فعاليتها غدًا "المصريين الأحرار" يدشن حملة جديدة لدعم "مصر للطيران" وبدء فعاليتها غدًا
قدم شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، التعازي لأسر شهداء الطائرة المصرية المنكوبة، متمنيًا ألا تسقط فيما سقطت فيه بعض الدول العربية، وبقائها قوية كى تحافظ على حدودها وأمنها.

وأضاف "وجية" خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للحزب بالمقر الرئيسى بمنطقة وسط البلد، أن حملة الهوية المصرية لازالت مستمرة فى العمل، مشيرا إلى إن الفعاليات الخاصة بها سوف تكون بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن العمل على التجهيز للانتخابات المحلية المقبلة لازال مستمرًا حتى يقدم الحزب مرشحين مميزين قادرين على النجاح وتقديم أفضل حلول وخدمات لمشاكل المواطنين.
>وأعلن حازم هلال عضو الهيئه العليا للحزب عن تدشين حملة جديدة تسمى "طيرانى مصر للطيران " لدعم الشركة والتأكيد على ريادتها ومكانتها العالمية، لأنها من أعلى الشركات العالمية فى السلامة المهنية للطيران.

وأضاف هلال أن الحزب سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات فى المطارات المصرية بالإضافة إلى المطارات الخارجية عن طريق أمانة الحزب بالخارج، وستكون أولى الفعاليات من الغد عن طريق إقامة حفل تأبين للشهداء فى أحد فنادق الإسكندرية الشهيرة بحضور ممثلى الأزهر والكاتدرائية.


>المؤتمر الأسبوعى لـ"المصريين الأحرار" يتناول غدا تفاصيل دعم الحزب لـ"مصر للطيران"
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مصر 365

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