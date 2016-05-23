ندوة«هشاشة العظام.. الوقاية والعلاج» بمركز النيل للإعلام في بورسعيد

كتب: جمال نوفل

عقد مركز النيل بمجمع اعلام بورسعيد، ندوة ضمن مبادرة «إلا صحتنا» التى يشارك فيها بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد و مديرية الشئون الصحية و اتحاد شباب العمال و المجلس القومى للسكان و صندوق مكافحة الادمان و افتتحتها الاستاذة مرفت الخولى مدير المجمع مؤكده على التعاون المثمر دائما مع كليه الطب فى طرح عدد من الموضوعات الصحية التى تهم المواطنين للكشف المبكر و الوقاية من امراض العصر و ان ندوة اليوم بعنوان «هشاشة العظام .. الوقاية والعلاج »، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعراض الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منه.

و من جانبها إستكملت الدكتورة مايفل حشمت عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، الحوار مؤكدة على دور كلية الطب فى القاء الضوء على اهم الموضوعات التى تتعلق برفع الوعى بالصحة العامة و اليات الوقاية من الامراض المختلفة و تأتى هذه الندوة ضمن مشاركة الكلية فى المبادرة حيث بدأت بندوة الفحوصات اللازمة لداء السكرى وندوة أخرى تناقش أثره على العين بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية المتميزين.

وأكد الدكتور خالد صبرى رئيس قسم جراحة العظام ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ان مرض هشاشة العظام هو مرض من أوسع الأمراض انتشارا للسيدات فوق سن الخمسين وللرجال فوق سن الستين وخطورته في عدم التشخيص المبكر وعدم العلاج وأفضل وسيلة للوقاية هي إجراء قياس كثافة العظام علي الجسم كله والبدء في ممارسة الرياضة والعلاج الدوائي قبل حدوث مشكلات أو الاصابة بكسور ناتجة عن هشاشة العظام وقد تؤدي الاصابة بمرض هشاشة العظام، في الغالب، الى كسور في العظام، معظمها في عظام العمود الفقري، الحوض، الفخذين او مفصل كف اليد وبالرغم من الاعتقاد السائد بان هذا المرض يصيب السيدات، اساسا، إلا أن هشاشة العظام قد يصيب الرجال ايضا واضافة الى المصابين بمرض هشاشة العظام هنالك الكثيرون ايضا ممن يعانون من هبوط كثافة العظام.

وأضاف ، أنه من الممكن أن يقوم الانسان ببعض الامور لمنع ظهور هشاشة العظام التي يستطيع كل إنسان من خلالها إتخاذ تدابير معينة للحفاظ على سلامة عظامه وتمتينها مدى الحياة و هنالك ثلاثة عوامل حيوية تساهم في تحسين صحة العظام على امتداد سني العمر اهمها ممارسة النشاط البدني المنتظم مع استهلاك كميات كافية من الكالسيوم و استهلاك كميات كافية من فيتامين « د »الذي يعد ضروريًا لتحفيز إمتصاص الكالسيوم في الجسم، وتمت التوصية فى نهاية الندوة على ضرورة تغيير فكر الأطباء حول خطورة الإسراف فى العلاج بالكورتيزون، حيث يسبب إستخدامه أكثر من ثلاثة أسابيع هشاشة العظام.