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لاعب يونايتد السابق: مورينيو هو الشخص الأمثل لخلافة فان جال

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لاعب يونايتد السابق: مورينيو هو الشخص الأمثل لخلافة فان جال لاعب يونايتد السابق: مورينيو هو الشخص الأمثل لخلافة فان جال

(إفي): أكد فيل نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا والمساعد الحالي في الطاقم الفني لفالنسيا الإسباني، أن البرتغالي جوزيه مورينيو هو "الشخص الأمثل" لقيادة "الشياطين الحمر" خلفا للهولندي لويس فان جال.

وقال نيفيل (39 عاما)، الذي ارتدى قميص يونايتد منذ 1995 وحتى 2005 ، أن الفريق الإنجليزي "مجبر دائما على أن يكون الأفضل" وأن اختيار مورينيو لمنصب المدير الفني سيساعده على تحقيق هذا الأمر.

وقال نيفيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي:"في الوقت الحالي، جوزيه هو الشخص الأمثل لهذا المنصب. للتواجد في ناد بحجم مانشستر يونايتد، يجب أن تكون الأفضل".

وكان اللاعب الدولي السابق، الذي انضم للطاقم الفني للـ"خفافيش" مع البرتغالي نونو سبيريتو سانتو، قد عمل مساعدا للاسكتلندي ديفيد مويس عندما تولى تدريب يونايتد في موسم 2013-14.

وأوضح نيفيل "لقد برهن مورينيو على أنه يمتلك عقلية الفوز دائما. وجماهير يونايتد تريد رؤية فريقها يصارع على الألقاب، وليس إنهاء الموسم في المركز الخامس أو السابع".

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، ستعلن إدارة يونايتد الأسبوع المقبل عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي خلفا لفان جال الذي فاز السبت بلقب كأس الاتحاد وهي البطولة الوحيدة التي توج بها خلال موسمين.

وأشار حول هذا الصدد "لا أعتقد أنه سيبقى لوقت طويل في يونايتد. عامين أو ثلاثة هي الفترة المناسبة لأي مدرب مع أي فريق، ولكن مع تحقيقه للألقاب فإن الجماهير بالطبع ستكون سعيدة".

ولا يبدو أن تتويج "الشياطين الحمر" بلقب الكأس سيشفع للمدرب الهولندي من أجل البقاء في منصبه، الذي لم يتمكن من التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز الخامس.

وبعدما أنفق النادي نحو 250 مليون يورو من أجل إبرام الصفقات التي طلبها فان جال، لم يحقق الهولندي سوى لقب وحيد خلال موسمين وأنهى الدوري في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

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