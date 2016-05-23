دزاجويف خارج قائمة روسيا في اليورو بسبب الإصابة

(إفي): خرج لاعب خط الوسط الروسي ألان دزاجويف من قائمة منتخب بلاده التي ستخوض نهائيات يورو 2016 في فرنسا بسبب إصابة في القدم، طبقا لما أعلنه اليوم الاتحاد الروسي لكرة القدم.

كان دزاجويف قد شارك السبت مع فريقه سيسكا موسكو وسجل هدف فوزه على روبن كازان، ليتوج سيسكا بلقب الدوري لهذا الموسم، ضمه على إثرها المدرب الوطني للمنتخب، ليونيد سلوتسكي، لقائمة اليورو.

وكان اللاعب ذو الـ26 عاما، والذي ينضم أساسيا لقائمة المنتخب منذ 2008، قد خضع لفحص طبي اتضح أنه يعاني من إصابة في ساقه تعرض لها في مباراة السبت أمام فريق روبن كازان.

ويعد استبعاد دزاجويف خسارة كبيرة للمدرب سلوتسكي (مدرب المنتخب وفريق سسكا موسكو في نفس الوقت) حيث أنه يعتمد عليه كثيرا في المنتخب وفي النادي، فللاعب أهميته حيث يستطيع اللعب في أي مركز في وسط الملعب بالإضافة لحاسته التهديفية.

وصرح فيتالي موتكو، وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم أن "استبعاد دزاجويف خسارة كبيرة، فهو لاعب مهم جدا. لقد أدي موسما رائعا وخاصة في الأسابيع الأخيرة".

ويذكر أن دزاجويف كان هداف بطولة يورو 2012، التي أقيمت في أوكرانيا وبولندا، بالمشاركة مع خمسة لاعبين أخرين برصيد ثلاث أهداف لكل منهم.

وسيحل بديلا للاعب دزاجويف المخضرم دميتري تروبنسكي (32 عاما)، والذي كان أحد أعمدة المنتخب الروسي الذي وصل لنصف نهائي يورو 2008 بتسجيله هدف في الشوط الإضافي ساهم في فوز منتخبه في ربع النهائي في أمام هولندا.

خرج أيضا من القائمة لاعب ريال مدريد دينيس تشيريشيف الذي انتعشت مسيرته بعد إعارته لفريق فالنسيا حيث لعب مباريات جيدة جدا، إلا أن إصابته بالتهاب حاد في الأوتار قضت على آماله في المشاركة مع منتخب روسيا في اليورو.

كان المدرب سلوتسكي دائما ما يعول على تشيرشيف رغم مشاركاته القليلة مع ريال مدريد قبل إعارته لفالنسيا.

وعلى جانب أخر فسيسافر المنتخب الروسي إلى سويسرا يوم 24 من الشهر الجاري، حيث سيبدأ معسكر الإعداد لليورو ويخوض مبارتين وديتين أمام كل من جمهورية التشيك في مدينة إنسبروك النمساوية، ثم أمام صربيا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتبدأ روسيا مشوارها في اليورو يوم 11 يونيو في مدينة مارسيليا أمام انجلترا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي تتضمن أيضا سلوفاكيا ومنتخب ويلز.