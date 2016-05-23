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بالفيديو - أمريكا تهزم بورتوريكو 3-1 استعدادا لكوبا أمريكا

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بالفيديو - أمريكا تهزم بورتوريكو 3-1 استعدادا لكوبا أمريكا بالفيديو - أمريكا تهزم بورتوريكو 3-1 استعدادا لكوبا أمريكا

(إفي): حقق الأمريكي لكرة القدم فوزا وديا على مضيفه بورتوريكو بثلاثة أهداف مقابل واحد الأحد على ملعب "خوان رامون لوبريل" بمدينة بايامون.

حملت ثلاثية الولايات المتحدة في اللقاء توقيع كل من تيم ريم وبوبي وود وباول أريولا في الدقائق 20 و34 و56 على الترتيب.

فيما أحرز هدف منتخب بورتوريكو الوحيد ألفارو بينتاكورت في الدقيقة 42.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الأمريكي لخوض مئوية كوبا أمريكا التي تستضيفها في الفترة ما بين 3 وحتى 26 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب، الذي يدربه الألماني يورجن كلينسمان، مباراتين وديتين إضافيتين الأولى أمام الإكوادور يوم 25 مايو الجاري على ملعب "تويوتا" بمدينة فريسكو بولاية تكساس.

بينما ستكون المباراة الثانية قبل انطلاق البطولة أمام بوليفيا على ملعب "سبورتنج بارك" بمدينة كانساس سيتي.

وأوقعت القرعة المنتخب الأمريكي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا حيث ستفتتح البطولة بمواجهة كولومبيا يوم 3 يونيو قبل أن تواجه كوستاريكا بعدها بأربعة أيام، ثم تختتم المواجهات أمام باراجواي يوم 11 من نفس الشهر.

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فيديو اليوم السابع

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