مدافع أتليتكو: سيميوني صنع خليطا جيدا بين الكرة الإسبانية والإيطالية

(إفي): يرى المدافع المونتنجري ستيفان سافيتش إن مدربه في أتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، تمكن من صناعة "خليط جيد" بين كرة القدم الإسبانية والإيطالية، وذلك قبل نهائي دوري الأبطال السبت المقبل أمام ريال مدريد على ملعب سان سيرو.

واعتبر سافيتش في حوار مع (إفي) أن فريقه قدم موسما "رائعا" وإن فرص أتليتكو وريال مدريد في التتويج بدوري الأبطال "متساوية"، هذا بخلاف الحديث عن الكثير من الأمور الأخرى.

وقال سافيتش:"أعتقد أن الموسم حتى الآن كان جيدا للغاية. لا يصدق. نافسنا حتى المباراة الأخيرة في الدوري تقريبا مع برشلونة وريال مدريد. هذا عمل عظيم قمنا به طوال الموسم. الآن علينا إنهاء الأمور بأفضل صورة ومحاولة الفوز بدوري الأبطال".

"النسب متساوية في النهائي.50% لـ50%. أعتقد أنها ستكون مباراة عظيمة وأتمنى أن نحقق الفوز. نأمل في أن تكون الغلبة لدفاعنا ويفوز أتليتكو. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالدفاع، بل بعمل الفريق، لدينا أيضا خط هجومي قوي بوجود أنطوان جريزمان وفرناندو توريس. نمتلك أيضا أسلحتنا الهجومية".

"سيميوني يعمل بلا إرهاق. كل لاعب له أهمية عنده. من لا يلعبون أيضا. أفضل مثال هو لوكاس هرنانديز، الذي لم يلعب لفترة وحينما حصل على الفرصة أظهر مؤهلاته. الأمور لا تكون سهلة حينما لا تلعب. عليك العمل جيدا مع المدربين لكي تظهر ما لديك حينما تسنح الفرصة. سيميوني يبقيك دائما مستعدا للعب. يعمل لكي تقدم أفضل ما لديك".