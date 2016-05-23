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تقرير – مورينيو يريد إبراهيموفيتش وستونز في يونايتد

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تقرير – مورينيو يريد إبراهيموفيتش وستونز في يونايتد تقرير – مورينيو يريد إبراهيموفيتش وستونز في يونايتد

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الموسم المقبل سيطلب ضم كل من زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان وجون ستونز مدافع إيفرتون.

وحسب ما ورد بصحيفة "تيليجراف" فإن المدرب البرتغالي - الذي تؤكد التقارير خلافته للويس فان جال في يونايتد - سيطلب فور توليه المهمة ضم اللاعبين.

وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن تولي مورينيو تدريب الشياطين الحمر سيتبعه مباشرة الإعلان عن الاتفاق مع زلاتان إبراهيموفيتش.

ويعد جون ستونز مدافع التوفيز هدفا قديما لمورينيو الذي كان يرغب في ضمه منذ أن كان مدربا لتشيلسي.

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