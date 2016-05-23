مقتل راقصة إستعراضية داخل كباريه «ونوس»

كتب:هاني صابر

> تشهد الأحداث الدرامية في مسلسل «ونوس» جريمة قتل داخل الكباريه الذي يتردد عليه النجم يحيي الفخراني والفنان نبيل الحلفاوي .

> وتقع جريمة القتل في إحدي السهرات الخاصة بالكباريه، حيث يفاجأ جميع من يتواجد داخله بطلق ناري يسكن قلب إحدي الراقصات علي المسرح التي يعملن في الكباريه .

ويضطر جميع زبائن الكباريه الي الفرار قبل مجئ الشرطة ، التي تبحث عقب حضورها لمقر الجريمة عن مرتكب هذا الحادث، من خلال رفع البصمات الموجودة بالمكان، وخاصة الأوضة المتعلقة بالراقصة التي قتلت علي المسرح أثناء رقصها .

مسلسل«ونوس»، بطوله يحيي الفخراني وهالة صدقى، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، محمد شاهين، سماح السعيد ونهى عابدين، إنعام سالوسة، هياتم، ندا موسى، محمد الكيلانى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادى الفخرانى.