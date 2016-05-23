7 أطعمة تحارب أضرار الشمس المزعجة

إنّ أفضل طريقة لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس هو الاهتمام بصحة وسلامة طعامك، حيث إنّ النظام الغذائي هو الحل الأمثل لحماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة ومن سرطان الجلد كذلك.

لذا عليك الحرص على تناول المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة، لتعملي على تغذية بشرتك وتجديد خلاياها وحمايتها من أشعة الشمس التي قد تحملها إلى الشيخوخة المبكرة.

إليك "سيدتي" أهم سبعة أطعمة تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة:

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1 -الطماطم: من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. تتميز الطماطم باحتوائها على الليكوبينلذا والتي تعتبر من أفضل العناصر الغنية بمضادات الأكسدة. فاحرصي على إضافة صلصة الطماطم دائمًا إلى طعامك اليومي.

2-بذور اليقطين: هي مصدر غني بالزنك والمعادن التي تعمل بمثابة مضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات. كما تعزز بذور اليقطين من عمل جهاز المناعة. فبدلًا من رميها والتخلص منها كلما اشتريت ثمرة اليقطين، قومي بتحميصها وبتناولها في أوقات فراغك، لإفادة بشرتك.

3-الشاي الأخضر: هو غني بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الخلايا السرطانية التي تسبّبها أشعة الشمس، فاستبدلي فنجان القهوة أو الشاي الأسود بفنجان من الشاي الأخضر لحماية بشرتك كلما أمكن.

4-زيت الزيتون: هو عنصر غني بالأوميغا3 وبمضادات الأكسدة والالتهابات، كما أنه يقلل من ظهور علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، فاستبدلي الزبدة بزيت الزيتون في الأطعمة الخاصة بك كلما أمكن ذلك.

5-الفلفل الأحمر: هو من المواد الغنية بالفيتامينات وبالأخص فيتامين C الذي يساعد على بناء الكولاجين ومكافحة التجاعيد ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

6-البروكلي: يعتبر البروكلي من الأطعمة الليفية التي تقي من السرطان وتمنع نمو الخلايا الضارة وتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. فاحرصي على إضافته باستمرار في مختلف الأطعمة.

7-سمك السلمون: هو واحد من الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، لذا استبدلي السمك العادي بسمك السلمون لنضارة وشباب بشرتك الدائمين.