تخلصي من مشاكل الشعر المجعّد وقاومي رطوبة الصيف مع بانتين

نعم هذا صحيح: لتتأكدي من بقاء شعرك حريرياً، مطواعاً، وأكثر نعومة هذا الصيف، عليك تعديل برنامج العناية بشعرك واختيار منتجات شعر مصممة خصيصاً للتعامل مع مستويات الرطوبة العالية.

وعلى سبيل المثال، يمزج بانتين علاج ملكي للشعر التالف مزايا المرطب الملكي مع علوم برو-V المثبتة ليحافظ على الترطيب من الجذور حتى الأطراف ويساعد في إصلاح التلف.

ومع مرطب بانتين علاج ملكي للشعر التالف، لن تكوني مضطرة بعد الآن إلى التعامل مع أيام الشعر غير الجيدة تلك، ويمكنك الاستمتاع بشعر محمي ومقاوم للعوامل الجوية!