نقوش الجسم باستخدام الطلاء

هل سمعت من قبل عن عملية نقش وطلاء الجسم باستخدام بعض منتجات التلوين؟ لا تستغربي فهذا الروتين الجمالي يعتبر من الأمور الشائعة جداً في بلاد الهند، حيث تقوم الفتيات برسم أجسامهن بالكامل باستخدام الطلاء لتكون بشرتهن جميلة.

ما رأيك بهذا الروتين الجمالي؟ إنه غريب نوعاً ما، لكنه سيزداد غرابة عندما تعرفين بأنهن يقمن بإزالة هذا الطلاء يومياً بواسطة إسفنجة المطبخ، فبعد رسم الجسم بنقوش سريالية غاية في الروعة والجمال يقمن بإزالتها مساءً باستخدام إسفنجة المطبخ.