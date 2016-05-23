بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 13 إرهابيا وضبط 145 لغما فى وسط سيناء وجبل الحلال

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية واستكمالا لمراحل العملية العسكرية الشاملة ( حق الشهيد تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى من تنفيذ عدد من المداهمات لمناطق تجمع العناصر الإرهابية بوسط سيناء وجبل الحلال وقد أسفرت عن القضاء على (13) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة بمناطق ( الأزارق - مدق الجميل - جنوب البرث - القريعى - وادى عمرو ) نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط وتدمير (30) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا على محاور التحرك شمال غرب جبل الحلال .

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى ضبط (50) لغم مضاد للدبابات و (95) لغم مفرغ من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحلال وضبط مخزن للمتفجرات داخل خور بجبل الحلال عثر بداخله على ( عدد "35" جوال بارود بإجمالى وزن "1750" كجم يستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة - عدد "100" برميل بلاستيك تحتوى على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة - "5" جوال من مادة نترات النشادر - عhhhدد "10" دوائر نسف - عدد "14" قنبلة يدوية - "6" أجهزة لاسلكى - بندقية آلية - بندقية مورس - عدد "3"خزنة بندقية آلية - عدد "174" طلقة عيار 51 مم - نظارة ميدان ) .

وأضاف المتحدث العسكرى :" تم ضبط (75) أسطوانة حديدية مجهزة بشظايا من حديد التسليح تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ومجموعة أسياخ حديدية ومقص لتقطيع الحديد وأسطوانة غاز ولمبة لحام وذلك بمنطقة غرب جبل الحلال ، وضبط خيمة إيواء خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على ( لاب توب - خطوط تليفون محمول - أجهزة لاسلكية - مواد إعاشة - كتب للفكر التكفيرى ، وتدمير (3) عربة و (2) دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر التكفيرية .

المتحدث العسكرى: ضبط 27300 قاروصة سجائر مسرطنة فى نفق الشهيد أحمد حمدى

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