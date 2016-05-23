بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 13 إرهابيا وضبط 145 لغما فى وسط سيناء وجبل الحلال

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى ضبط (50) لغم مضاد للدبابات و (95) لغم مفرغ من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحلال وضبط مخزن للمتفجرات داخل خور بجبل الحلال عثر بداخله على ( عدد "35" جوال بارود بإجمالى وزن "1750" كجم يستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة - عدد "100" برميل بلاستيك تحتوى على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة - "5" جوال من مادة نترات النشادر - عhhhدد "10" دوائر نسف - عدد "14" قنبلة يدوية - "6" أجهزة لاسلكى - بندقية آلية - بندقية مورس - عدد "3"خزنة بندقية آلية - عدد "174" طلقة عيار 51 مم - نظارة ميدان ) .
وأضاف المتحدث العسكرى :" تم ضبط (75) أسطوانة حديدية مجهزة بشظايا من حديد التسليح تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ومجموعة أسياخ حديدية ومقص لتقطيع الحديد وأسطوانة غاز ولمبة لحام وذلك بمنطقة غرب جبل الحلال ، وضبط خيمة إيواء خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على ( لاب توب - خطوط تليفون محمول - أجهزة لاسلكية - مواد إعاشة - كتب للفكر التكفيرى ، وتدمير (3) عربة و (2) دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر التكفيرية .
المتحدث العسكرى: ضبط 27300 قاروصة سجائر مسرطنة فى نفق الشهيد أحمد حمدى
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