الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة المصري

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي، أن ناديه سيرسل احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري على حكم مباراة فريقهم أمام النادي المصري.

الإسماعيلي والمصري تعادلان بهدف لكل فريق في دربي منطقة القناة، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحكم أثر بقراراته على نتيجة المباراة عندما تعمد عدم احتساب ركلة جزاء لنا".

وأضاف "قرارات الحكم كانت عكسية ولم يستطع أن يحد من عنف لاعبي المصري ضد لاعبي الإسماعيلي".

أبو السعود أتبع "سنطالب لجنة الحكام بضرورة تعيين حكام دوليين وأصحاب خبرة لمبارياتنا المقبلة للحد من أخطاء الحكام".

وأتم "هدفنا هو المنافسة على التواجد في المربع الذهبي، ومثل تلك الأخطاء تؤثر على مسيرة فريقنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وبالتساوي مع النادي المصري صاحب المركز الرابع، والمتفوق بفارق الأهداف.