تخفيض دوام القطاع الخاص ساعتين خلال رمضان

تقرر تخفيض ساعات العمل العادية في جميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان لعام 1437 هجرية 2016 ميلادية ساعتين في اليوم مع عدم المساس بأجور العاملين.

ورفع معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ــ في تعميم أصدره في هذا الشأن تنفيذا لحكم المادة / 65 / من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ـــ أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.