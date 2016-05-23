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بالصور.. مسن 55 عاماً يبحث عن فرصة عمل بملتقى توظيف الشباب بالساحل

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بالصور.. مسن 55 عاماً يبحث عن فرصة عمل بملتقى توظيف الشباب بالساحل بالصور.. مسن 55 عاماً يبحث عن فرصة عمل بملتقى توظيف الشباب بالساحل
حرص رجل مسن يبلغ من العمر 55 عاما، ويدعى "حسن فتحى على"، على التقدم لملتقى التوظيف الأول، الذى يشارك فيه 68 شركة ومصنعا، لتوفير 18 ألفاً و720 فرصة عمل، وتستمر فعالياته لمدة يومين، وتنظمه وزارة القوى العاملة بمركز شباب الساحل.

وقال حسن فتحى، صاحب الـ55 عاماً، إنه خرج على المعاش وكان يعمل "مطبعجى"، ويبحث عن فرصة عمل تعينه على ضغوط الحياة وتكون مصدر رزق له ولأسرته.

وتوافد العشرات على مركز شباب الساحل من الأصحاء وذوى الاحتياجات الخاصة، للتقدم لوظائف وفرص العمل فى الملتقى الأول للتوظيف، الذى يشارك فيه 68 شركة ومصنعا، توفر 18 ألفا و720 فرصة عمل وتستمر فعالياته لمدة يومين.

ويملأ الشباب بمجرد وصولهم استمارات تعريفية تمهيدا للتقدم بها للشركات المشاركة فى الملتقى .

ويوفر الملتقى فرص عمل فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية "الطبية والهندسية والفندقية والإلكترونية والاتصالات والمحاسبة، والصناعية، والتسويق، والنسيج والملابس الجاهزة، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة وغيرها .

وتتوفر فرص العمل فى 7 مناطق هى الجديدة فى 7 شركات، والنزهة 23 شركة، ومدينة بدر3 شركات، والمعادى 7 شركات، ومدينة نصر20 شركة، والبساتين ودار السلام شركتين، وعابدين 6 شركات.

رجل مسن يبحث عن عمل (1)

رجل مسن يبحث عن عمل (2)

رجل مسن يبحث عن عمل (3)

- اليوم.. القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لتوفير 18 ألف فرصة عمل فى 68 شركة بالقاهرة

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مصر 365

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