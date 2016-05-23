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تنظيم داعش يتبنى اعتداءات مدينتى جبلة وطرطوس الساحليتين فى سوريا

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تنظيم داعش يتبنى اعتداءات مدينتى جبلة وطرطوس الساحليتين فى سوريا تنظيم داعش يتبنى اعتداءات مدينتى جبلة وطرطوس الساحليتين فى سوريا
تبنى تنظيم داعش الاعتداءات التى أوقعت 100 قتيل على الأقل فى مدينتى جبلة وطرطوس الساحليتين فى سوريا، وفق ما نقلت وكالة "أعماق" الاخبارية التابعة له.

وأوردت وكالة "أعماق" أن "هجمات لمقاتلين من داعش تضرب تجمعات للعلوية فى مدينتى طرطوس وجبلة على الساحل السوري".

و أعلن المرصد السورى أرتفاع عدد القتلى إلى 101 شخص في التفجيرات التي استهدفت مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين في غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "التفجيرات السبعة أسفرت عن مقتل 48 شخصا في طرطوس (في محافظة طرطوس) و53 آخرين في جبلة (جنوب اللاذقية)".

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