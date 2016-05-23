المتحدث العسكري يعرض جهود القوات المسلحة للقضاء على المخدرات والهجرة غير الشرعية

تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني من ضبط عدد 94 لفافة لنبات لبانجو المخدر بإجمالى وزن 148,5 كجم، بالإضافة إلى ضبط عدد 14 لفافة لجوهر الحشيش المخدر بإجمالي وزن 8,5 كجم وقالب لجوهر الأفيون المخدر و16 قالب إسطوانى الشكل لجوهر الهيروين المخدر وعدد 34500 قرص لعقار الترامادول المخدر، وذلك حسبما أفاد المتحدث العسكري على الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”.

وذلك ستمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني وبمنطقة أبو رديس، تم ضبط عدد 29 جوال بداخلهم عدد 741 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 1482 كجم، وبمنطقة شرق النفق، تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 93 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 186 كجم وسيارة ملاكي بها عدد 5 لفافة لنبات البانجو المخدر وعدد 5 لفافة لمادة الأفيون المخدر بإجمالي وزن 10 كجم، وبمنطقة نفق الشهيد/أحمد حمدي. تم ضبط عدد 2 عربة محملين بعدد 27300 قاروصة سجائر مسرطنة.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية وبمنطقة السلوم، تم ضبط عدد 2 جوال بداخلهم 14000 قرص لعقار التامول المخدر و7,5 كجم لجوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى ضبط عدد 53 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية، وبمنطقة سيوة، تم ضبط عدد 4عربة دفع رباعي بدون لوحات معدنية محملين بعدد 6860 قاروصة سجائر مسرطنة.

أما في المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط 152 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق “البرلس – رشيد – الإسكندرية – أبو قير – أبو رماد”.

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عدد 3 عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية عثر بداخلهم على عدد “2″ بندقية آلية – “4″ بندقية قناصة – “6″ خزنة – كمية من الذخائر مختلفة الأعيرة – “5200″ قاروصة سجائر مسرطنة” بالإضافة إلى ضبط عدد 17 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

وفي نفس السياق في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد 2192 عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة.