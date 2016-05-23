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صور.. سقوط 65 قتيلًا في انفجارات بمدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري

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صور.. سقوط 65 قتيلًا في انفجارات بمدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري صور.. سقوط 65 قتيلًا في انفجارات بمدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري

انفجار بمدينتي على الساحل السوري

هزت تفجيرات، صباح اليوم، الاثنين، مدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري، أدت إلى سقوط 65 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأفادت وكالة “سانا” السورية، بأن ثلاثة تفجيرات إرهابية وقعت في الكراجات الجديدة والضاحية السكنية مقابل الكراجات بمدينة طرطوس السورية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن التفجيرات تسببت بمقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة عدد من المواطنين بجروح إصابات بعضهم خطيرة، وانفجرت سيارة مفخخة على باب الكراج، فيما قام انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف ضمن الكراج.

وأضافت أن انتحاريا آخر فجر نفسه وبالتزامن مع التفجيرات التي وقعت في الكراجات الجديدة، في الضاحية السكنية مقابل الكراجات من الجهة الغربية ما أسفر أيضا عن وقوع عدد من الإصابات.

 

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