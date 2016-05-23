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فيديو.. إنقاذ سلحفاة من الموت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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فيديو.. إنقاذ سلحفاة من الموت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد فيديو.. إنقاذ سلحفاة من الموت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أنقذ  فريق من الأطباء البرازيليين  حياة سلحفاة كادت أن تموت في حريق في إحدى الغابات، عبر تصميم صدفة لها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقد تم العثور على السلحفاة وهي في حالة صحية سيئة بعد أن أصيبت بإصابات خطيرة حيث دمرت صدفتها بالكامل بسبب الحريق.

وصمم الأطباء الذين ينتمون إلى منظمة “إغاثة الحيوان” صدفة جديدة للسلحفاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث عادت السلحفاة إلى حالتها الطبيعية. وقال المصمم سيسرو موريس: ” كانت السلحفاة الأولى في العالم التي تحصل على صدفة كاملة، والحيوان الأول الذي نقوم بإنقاذه بعد إنشائنا لمنظمتنا التي تهدف إلى رعاية الحيوانات وإغاثتها.

وأضاف موريس: ” لقد التقطت الكثير من الصور من جميع الزوايا لبيت السلحفاة وأدخلتها إلى التطبيق بعد إضافة قياسات السلحفاة بدقة.”

وقد تم إرسال التصميم إلى طبيب الأسنان الجراح الدكتور باولو مياموتو الذي استخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء بيت السلحفاة المؤلف من أربعة أجزاء. وبعد عملية ناجحة، حصلت السلحفاة على بيت جديد لها وعادت إلى حياتها الطبيعية.

يذكر أن الفريق الذي يتألف من 6 أطباء أخصائيين، و4 بيطريين وطبيب أسنان جراح ومصمم للأشكال ثلاثية الأبعاد، يستخدم هذه التقنية الرائدة لإنقاذ الحيوانات التي تتعرض لإصابات فادحة وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

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