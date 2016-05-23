علامات تنذرك بأورام المستقيم.. أهمها النزيف والإسهال المزمن

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز - أستاذ جراحة القولون والمستقيم والشرج بطب عين شمس - أن مرضى أورام المستقيم والشرج يحتاجون إلى إجراء عمليات تحويل مسار دائم فى 10% من الحالات.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، خلال مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية، الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة، أن تحويل المسار الدائم يكون نتيجة أنه يتم استئصال جراحة جذرية للورم لوجوده بالشرج أو قريبا جدا منه، وقد يكون تحويلا مؤقتا لمدة تترواح ما بين شهر ونصف إلى 3 شهور، وهو فى معظم المرضى وقد يحتاج إلى تحويل إطلاقا فى أورام المستقيم العلوية.

وأشار الدكتور أحمد إلى أن التحويل لضمان نجاح العملية للمريض، موضحا أن بدونه قد يحدث تسريب من وصلة القولون بأسفل المستقيم، ويمثل ضررا كبيرا بصحة المريض رغم أن هذه العملية تؤرق الكثيرين من المرضى الذين يتعرضون لإجراء مثل هذه الجراحات.

وأوضح د. أحمد أن المريض الذى يعيش بتحويل دائم يتم اختيار مكان التحويل بدقة فى جدار البطن، بحيث يكون مريحا للمريض فى جميع نواحى الحياة سواء كان جالسا أو نائما أو فى ملابسة وبحيث لا يحدث منه تسريب، موضحا أن هناك أكياس لمرضى أورام المستقيم تباع فى الصيدليات.

وأكد د. أحمد أن هناك مؤشرات للإصابة بأورام المستقيم مثل نزيف الشرج أو خروج مخاط كثير من فتحة الشرج، أو الإسهال أو الإمساك المزمن أو تغير فى طبيعة البراز، أو مغص متكرر بالبطن أو فقدان الوزن أو الشهية، كل هذه الأعراض تجعل المريض يتنبأ بوجود الورم والذهاب للطبيب، وكلها تتشابه مع أمراض القولون والمستقيم والشرج الحميدة، موضحا أن الطبيب هو الذى يحدد وجود ورم، وإذا استمرت هذه الأعراض فلابد من الذهاب إلى الطبيب لمعرفة سببها.

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