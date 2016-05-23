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أستاذ أورام: علاج البروستاتا كيميائيا يقلل احتمالات الوفاة بنسبة 80%

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أستاذ أورام: علاج البروستاتا كيميائيا يقلل احتمالات الوفاة بنسبة 80% أستاذ أورام: علاج البروستاتا كيميائيا يقلل احتمالات الوفاة بنسبة 80%
أكد الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية أن نسب الشفاء من سرطان البروستاتا قد تضاعفت بعد أن تم إضافة العلاج الكيميائى للعلاج الهرمونى.

وقال الغزالى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" وعلى هامش اختتام مؤتمرها الخامس بالقاهرة مؤخرا، إن التقنية الجديدة أدت إلى تقليل احتمالات الوفاة من المرض بنسبة 80%، موضحا أنه قد أجريت عدة دراسات على هذه الطريقة من العلاج بالولايات المتحدة وإنجلترا كما ظهرت نتائج دراسات استقصائية باستخدام هذه الطريقة فى العلاج وأكدت فعاليتها فى زيادة نسب الشفاء وتقليل الوفاة من المرض مما أدى إلى وضعها ضمن التوصيات العالمية وتوصيات الجمعية الأوروبية للأورام.

وأشار أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس إلى أن إضافة العلاج الكيميائى للهرمونى سيغير طريقة علاج أورام البروستاتا فى بعد اتفاق أساتذة علاج الأورام وأساتذة المسالك البولية على هذا النمط من العلاج.


>أستاذ جراحة: نصف مرضى سرطان القولون يصابون بثانويات سرطانية بالكبد

رئيس "الدولية للأورام": نسب شفاء سرطان البروستاتا تضاعفت بالعلاج الهرمونى
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