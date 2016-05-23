الحماية المدنية تخلى عقارًا من السكان بعد انهيار "السلم" فى الإسكندرية

أخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الاثنين، عقارًا من السكان، بعد انهيار سلمه، لحين إصدار قرار من غرفة عمليات المحافظة والحى بشأن ترميمه أو هدمه.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بسقوط سلم العقار رقم 60 شارع محمود حسن فهمى منطقة سبورتنج.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 100 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مكون من طابق أرضى محلات وعدد 4 طوابق علوية بكل طابق شقة مشغولة بالسكان، ملك "محمد.ال" وسقوط سلم العقار بالكامل دون حدوث إصابات، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إخلاء قاطنى العقار.

وبسؤال "سلامة.ع" 71 سنة بالمعاش مقيم بذات العقار، قرر بصدور قرار ترميم للعقار من حى شرق واتهم مالك العقار بالتقاعس عن تنفيذه.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وحضر مهندس الحى وأشار بإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تحرير المحضر إدارى قسم سيدى جابر وجار العرض على النيابة.

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