أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تحذيرات لحكومة الوفاق الليبى من التورط فى دعم أى ميليشيا تدعى محاربة داعش

Google+ Print
تحذيرات لحكومة الوفاق الليبى من التورط فى دعم أى ميليشيا تدعى محاربة داعش تحذيرات لحكومة الوفاق الليبى من التورط فى دعم أى ميليشيا تدعى محاربة داعش
حذر مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشى، المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، "من الوقوع فريسة للمجموعات المسلحة مثل الحكومات السابقة وذلك بالتورط فى دعم أية ميليشيا تدعى الاستعداد لمحاربة داعش". . مشددا على "أن معركة سرت ليست معركة ميليشيات بل معركة جيش نظامى، وعلى الميليشيات ألاّ تتجاوز الحدود الإدارية لمدنها وتتهيأ للدفاع عنها عند الضرورة".

وقال الدباشى- فى تغريدة له على موقع (تويتر) اليوم الاثنين -"إن الزج بالمدنيين لمحاربة داعش ستكون آثاره الاجتماعية والوطنية كارثية". . مضيفاً "أن من يريد محاربة داعش ويحصل على الدعم الدولى يجب أن يشكل وحدات عسكرية نظامية لا مكان للمدنيين فيها، على أن تكون غير مرتبطة بمدينة أو منطقة".

وأكد أن أبناء مدينة سرت الذين انضموا للجيش ويتأهبون لتحرير مدينتهم لن يقبلوا بتواجد الميليشيات، وأنهم فقط سيرحبون مع بقية السكان بتمركز الجيش دون سواه فى المدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365