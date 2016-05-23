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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة

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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة

ارشيفية

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها صوب مجموعة من مراكب الصيادين وهي تقوم بممارسة مهنة الصيد قبالة سواحل منطقة السودانية شمال القطاع، مما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل واضطرار الصيادين للهروب خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال إلى شاطئ البحر.

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت صباح أمس 10 صيادين، واستولت على 5 مراكب صيد ونقلتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة، ثم أطلقت سراحهم الليلة الماضية.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن في قطاع غزة حوالي 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني.

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