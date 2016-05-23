«تموين الأقصر» تضبط 103 مخالفة تموينية خلال أسبوع

مراسل«ONA»:

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 103 مخالفة تموينية متنوعة خلال عدة حملات شنتها بقيادة عبدالمنعم السباعي وكيل وزارة التموين خلال أسبوع.

وقال السباعي في تصريح صحفي، إن المخالفات المضبوطة هي 46 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، و9 مخالفات عدم وجود تراخيص ، و8 مخالفات عدم وجود شهادات صحية ، ومخالفتين البيع بأزيد من السعر ، و10 مخالفات لسلع منتهية الصلاحية ، ومخالفتين الاستيلاء علي سلع تموينية بقصد بيعها في السوق السوداء ، و5 مخالفات ذبح خارج السلخانة ، ومخالفة عدم وجود فواتير ، و5 مخالفات عدم إعلان أسعار اللحوم بمحلات جزارة ، ومخالفتين تجميع وقود وبيعه في السوق السوداء ، و9 مخالفات موازين.