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مطار شرم الشيخ يستقبل 2075 سائحا على متن 21 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2075 سائحا على متن 21 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2075 سائحا على متن 21 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين 21 رحلة دولية على متنها 2075 سائحا من مختلف الجنسيات، وغادر مطار شرم الشيخ 1950 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 31% والمحافظة 26%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1202سائح من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 873 سائحًا مصريًا، بإجمالى 2075 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1950سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 687 سائحا قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 842 سائحاً.

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