التعليم: تستبعد معلما من التدريس بالشرقية لتحرشه بطالبة إعدادى

>قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ، معاقبة المدرس " إيهاب . ص . إ " بخصم 15 يومًا من راتبه واستبعاده من التدريس ، لتحرشه بالتلميذة، "ر ف ع"، وذلك أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية .>وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الأثنين ، إن التحقيقات التى تمت فى هذه الواقعة ، أكدت صحة الواقعة ، وبناء على ذلك صدر قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ، بعقاب هذا المدرس .

كوارث "التعليم" بامتحانات نهاية العام.. تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان باختبار الجغرافيا.. تسريب امتحان الفرنساوى قبل موعده بيوم بالعجوزة.. وهروب طالبين من اللجنة بعد قرار ضبطهما بالبدرشين

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