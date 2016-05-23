وزير الزراعة:نستهدف زراعة 4.2 مليون فدان قمح وتخفيض مساحات الارز المخالفة

>قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن استراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية ، تعمل على تطوير ورفع كفاءة استخدام الرى الحقلى فى المناطق المستهدفة من 50% الى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضى الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية.

واكد وزير الزراعة ، فى بيان له اليوم ، أن الوزارة، تولى أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الإستراتيجية، وزيادة انتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة انتاجية القمح، من خلال التوسع فى المساحات المنزرعة منه، لتصل مابين 4 مليون فدان الى 4.2 مليون فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.

وفيما يخص محصول الذرة ،أوضح الوزير أنه من المستهدف زيادة انتاجية الفدان لتصل الى 5 طن للفدان الواحد،بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية.

وتابع عصام فايد، أن الاستراتيجية الجديدة من شأنها أيضاً التغلب على مشاكل زيادة المساحة المنزرعة من الأرز بالمخالفة والتى تستهلك كميات وفيرة من المياه، حيث من المقرر خفضها لتصل الى 1.4 مليون فدان مما يوفر مياه الرى والعمل على زيادة إنتاجية الفدان بإحلال الأرز الهجين تدريجياً.

وتابع الوزير أنه ، سيتم إستغلال أراضى الإستصلاح الجديدة فى زراعة الشعير مما يؤدى إلى تحسين خصوبة التربة والتعرف عليها وسد الفجوة المطلوبة والتى تقدر بحوالى 30% أو مايساوى 70 ألف طن سنوياً فضلاً ، عن الإهتمام بزراعة الذرة الرفيعة لما لها من قدرة على التحمل والنمو في المناطق الهامشية ومناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة بالوجه القبلي مع العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة.