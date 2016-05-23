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بالصور.. خطيب نجلاء بدر يفاجئها بالشبكة علي الهواء في «بوضوح»

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نجلاء بدر

نجلاء بدر

كتب: هاني صابر
> تشهد حلقة الفنانة نجلاء بدر، اليوم الاثنين ، ببرنامج«بوضوح» مع الاعلامي عمرو الليثي ، المذاع علي قناة«الحياة» ، تقديم خطيبها محمد عفيفي صاحب احدي الوكالات الاعلانية ، لشبكتها علي الهواء .
> جاء ذلك خلال توجيه الليثي لها سؤالًا عن اخر اعمالها الفنية ومشاركتها في الدراما الرمضانية .
> وطلبت نجلاء، بشكل عفوي إيقاف التصوير ، ولكن الليثي اصر علي تصوير هذه المشاهد واذاعتها بالكواليس واللقطات الحصرية .

تذاع الحلقة اليوم الاثنين، ببرنامج«بوضوح»، في الساعة العاشرة مساءًا ، علي شاشة قناة «الحياة».

 

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