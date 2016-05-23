بالصور.. خطيب نجلاء بدر يفاجئها بالشبكة علي الهواء في «بوضوح»

كتب: هاني صابر

> تشهد حلقة الفنانة نجلاء بدر، اليوم الاثنين ، ببرنامج«بوضوح» مع الاعلامي عمرو الليثي ، المذاع علي قناة«الحياة» ، تقديم خطيبها محمد عفيفي صاحب احدي الوكالات الاعلانية ، لشبكتها علي الهواء .

> جاء ذلك خلال توجيه الليثي لها سؤالًا عن اخر اعمالها الفنية ومشاركتها في الدراما الرمضانية .

> وطلبت نجلاء، بشكل عفوي إيقاف التصوير ، ولكن الليثي اصر علي تصوير هذه المشاهد واذاعتها بالكواليس واللقطات الحصرية .

تذاع الحلقة اليوم الاثنين، ببرنامج«بوضوح»، في الساعة العاشرة مساءًا ، علي شاشة قناة «الحياة».