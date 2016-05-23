أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفن رماد «ماركيز» في جزيرة كارتاجينا الكاريبية

Google+ Print
دفن رماد «ماركيز» في جزيرة كارتاجينا الكاريبية دفن رماد «ماركيز» في جزيرة كارتاجينا الكاريبية

تمثال جابريال ماركيز – أرشيفية

 

دفن رماد الكاتب الكولومبي جابريل جارسيا ماركيز، وتمثال تذكاري له في مدينة كارتاجينا التاريخية الكولمبية المطلة على البحر الكاريبي.

شارك في المراسم  أفراد عائلة ماركيز، أمس الأحد، وأصدقائه وشخصيات محلية، كما تم وضع تمثال من البرونز للروائي الحائز على جائزة نوبل، في راوق دير ميرسيد، وهو جزء من جامعة كارتاجينا، يعود إلى الحقبة الاستعمارية في المدينة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ووضع التمثال فوق حجر تذكاري يضم بعضًا من رماد ماركيز. أما بقية الرماد فسيبقى في المكسيك حيث عاش الروائي عدة عقود حتى وفاته عام 2014.

وكانت مدينة كارتاخينا المسورة مسرح رائعة ماركيز “الحب في زمن الكوليرا”. ولا تزال عائلته تحتفظ بمنزل يطل على البحر هناك ومؤسسة أقامها الروائي لتدريب صحفيي أمريكا اللاتينية.

يذكر أن الروائي والصحفي والسياسي جابريل جارسيا ماركيز، توفي في 17 أبريل 2014 عن عمر يناهز 87 عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا