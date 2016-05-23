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اعتقال 5 فلسطنيين في مداهمات بالضفة الغربية والقدس

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اعتقال 5 فلسطنيين في مداهمات بالضفة الغربية والقدس اعتقال 5 فلسطنيين في مداهمات بالضفة الغربية والقدس

اعتقال فلسطيني – أرشيفية

 

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين على الأقل، ليلة الإثنين، إثر اقتحام مدن عدة في الضفة الغربية والقدس.

اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات الخضر وبيت فجار وتقوع في بيت لحم، وشن عمليات دهم، صادر خلالها تسجيلات كاميرات مراقبة. حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ووزع الجيش منشورات تحذيرية إلى سكان بلدة الخضر، طالبهم فيها بعدم رشق مركبات الجيش والمستوطنين بالحجارة.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي موجة اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين قتل خلالها عشرات الفلسطينيين في عمليات اطلاق نار، بذريعة مهاجمة إسرائيليين.

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