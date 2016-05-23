ضبط 10 قطع آثرية بحوزة مدرس في أسيوط

ضبط فريق مباحث مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، اليوم الإثنين، مدرس يتاجر في الآثار، وبحوزته 10 قطع يُشتبه في أثريتها مخبأة داخل حظيرة مواشي ملحقة بمنزله، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط،قد تلقى إخطارًا من المقدم محسن شريت، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد بضبط “م. أ. ط”، 46 سنة – مدرس، مقيم بشارع الجمهورية دائرة مركز أبنوب، داخل حظيرة مواشي تخصه ملحقة بمنزله بذات الناحية.

> وكان بحوزة المضبوط “وجه تمثال من الخشب بني اللون طوله 7سم على شكل آدمي، تمثال من الخشب أسود اللون على شكل حورس بطول 6 سم، و2 تمثال فخار بطول 15 سم على شكل رجل منقوش عليه رسومات”.

> كما كان بحوزته “مسرجة من الفخار بها نحتتان من الأعلى, ووجه على شكل آدمي من الخشب عليها ألوان مختلفة، تمثال من الخشب على شكل حورس، تمثال من الفخار مكسور الزراع بطول 15 سم، وجزء من تمثال من الفخار بدون رأس والقدمين”، “يشتبه في أثريتها”.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات، بقصد الإتجار بها، والثراء السريع.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم.