10 نصائح للمرأة تعيد الزوج إلى المنزل مبكرًا

يقدم خبراء العلاقات الأسرية، مجموعة من النصائح للزوجة تساعدها على جعل زوجها يشعر بالشوق لها بشكل دائم وهو خارج المنزل بحسب موقع “فاميلي شير”:

1- فاجئي زوجك

> ابتعدي عن حياة الروتين والملل في الحياة الزوجية، فهي أكبر قاتل لعلاقتك مع زوجك، وتعمدي مفاجأة زوجك بأشياء مميزة كوجبة طعامه المفضلة أو حفلة رومانسية في المنزل.

2- اخرجي مع صديقاتك

> أثيري غيرة زوجك من خلال قضاء أوقات ممتعة مع صديقاتك بعيداً عنه، فهذا يجعله يرغب بالعودة للمنزل في أقرب وقت ممكن لتعويض ما فاته برفقتك.

3- لا تردي على رسائله مباشرة

> تجنبي الرد على رسائل زوجك بعد ثوان قليلة من تلقيها، فهذا يظهر أنك كنت تنظريها بفارغ الصبر، بل تعمدي الانتظار لبعض الوقت قبل الرد عليها، وهذا يؤجج مشاعر الشوق في قلب زوجك.

4- أرسلي له صوراً مميزة

> حاولي دوماً أن تذكري زوجك باللحظات المميزة التي جمعت بينكما، من خلال إرسال صور لهذه الذكريات على هاتفه تجعله يحن إلى الأيام الخوالي.

5- اتركي رسائل رومانسية في أماكن متفرقة

> تحتاج الحياة الزوجية إلى مبادرات رومانسية من وقت لآخر من قبل أحد الزوجين أو كليهما، لذلك حاولي تأجيج مشاعر الحب والشوق في قلب زوجك من خلال رسائل رومانسية ضعيها في ملابسه أو حقيبته.

6- أرسلي رسائل نصية رومانسية

> حاولي من وقت لآخر إرسال رسائل نصية رومانسية لزوجك، فهذه الرسائل تذكره بك خلال النهار، وتجعله في شوقك للقائك.

7- ادفعيه للاتصال بك

> لا تكوني دوماً المبادرة بالاتصال بزوجك، يجب أن يشعر بالشوق لك من وقت لآخر، لذلك حاولي أن تتوقفي عن الاتصال به لبعض الوقت لحثه على الاتصال بك.

8- أرسلي لزوجك الزهور في العمل

> من الضروري من وقت لآخر أن تبادري بإرسال الزهور إلى زوجك في العمل، فهذا يعبر عن مدى حبك وشوقك إليه وتقديرك للحياة السعيدة التي تعيشينها برفقته.

9- اتركي له مساحة من الوقت

> لا تلاحقي زوجك في العمل طوال الوقت، واتركي له بعض المساحة من الوقت لأداء عمله، وفي نفس الوقت أنجزي ما عليك من واجبات، وستجدين زوجك يبادر من تلقاء نفسه لتفقدك والاطمئنان عليك.

10- دعيه يخرج برفقة أصدقائه

> امنحي زوجك بعض الحرية ليخرج بصحبة أصدقائه، فهو بحاجة إلى الخروج من المنزل لكسر أجواء الروتين، ليعود إليك وقد امتلأ قلبه بمشاعر الشوق والحنين إلى عش الزوجية.