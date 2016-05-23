«مدبولي» يوافق على مد سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي حتى 31 مايو

أعلنت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على مد فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، من مكاتب البريد، حتى ٣١ مايو الجاري.

وجاء ذلك في ضوء الإقبال المستمر على شراء كراسات الشروط، وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز الوحدات التي طرحتها الوزارة، والتي تزيد عن ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، إلى أن مكاتب البريد مستمرة في بيع الكراسات المخصصة لحجز الوحدات، وكذا تلقي مقدمات الحجز، واستلام المستندات، حتى ٣١ مايو الجاري.

وأوضحت “عبدالحميد”، أن عدد الكراسات التي تم بيعها حتى الآن بلغ نحو ٥٣٧ ألف كراسة، بينما بلغ عدد من دفعوا مقدمات الحجز نحو ١٨٤ ألف مواطن.

وأكدت أن الوزارة ستوفر وحدة سكنية لكل من تقدم وتنطبق عليه الشروط، وذلك في حالة توافر الأراضي المخصصة للبناء.