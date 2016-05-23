أوباما: على طالبان استغلال الفرصة والانضمام إلى الحكومة الأفغانية

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الاثنين، موت الملا أختر منصور زعيم حركة طالبان، وقال إنه يأمل بأن يؤدي التخلص منه إلى انضمام طالبان لعملية السلام .

وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض، إن منصور رفض جهود الحكومة الأفغانية للمشاركة بشكل جدي في محادثات سلام وإنهاء العنف.

وأضاف أوباما: “يجب على طالبان استغلال الفرصة لانتهاج الطريق الحقيقي الوحيد لإنهاء هذا الصراع الطويل، وهو الانضمام إلى الحكومة الأفغانية في عملية مصالحة تؤدي إلى سلام واستقرار دائمين”.

وأكد أوباما دعم الولايات المتحدة للحكومة ولقوات الأمن الأفغاني، وقال إن واشنطن ستضمن ألا يجد من يستهدفون بلاده وشركاءها “ملاذا آمنا”.