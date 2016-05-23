أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أوباما: على طالبان استغلال الفرصة والانضمام إلى الحكومة الأفغانية

Google+ Print
أوباما: على طالبان استغلال الفرصة والانضمام إلى الحكومة الأفغانية أوباما: على طالبان استغلال الفرصة والانضمام إلى الحكومة الأفغانية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الاثنين، موت الملا أختر منصور زعيم حركة طالبان، وقال إنه يأمل بأن يؤدي التخلص منه إلى انضمام طالبان لعملية السلام .

وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض، إن منصور رفض جهود الأفغانية للمشاركة بشكل جدي في محادثات سلام وإنهاء العنف.

وأضاف أوباما: “يجب على طالبان استغلال الفرصة لانتهاج الطريق الحقيقي الوحيد لإنهاء هذا الصراع الطويل، وهو الانضمام إلى الحكومة الأفغانية في عملية مصالحة تؤدي إلى سلام واستقرار دائمين”.

وأكد أوباما دعم الولايات المتحدة للحكومة ولقوات الأمن الأفغاني، وقال إن واشنطن ستضمن ألا يجد من يستهدفون بلاده وشركاءها “ملاذا آمنا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين