ارتفاع محدود في أسعار الذهب عالميًا

زادت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الإثنين، مع بداية تعاملات الأسبوع، وتباطؤ ارتفاع سعر الدولار، وإن ظل سعر المعدن الثمين قريبًا من أدنى مستوى يصل إليه منذ نهاية الشهر الماضي، مع تحسب الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأميركية.

ووصل سعر الأوقية، إلى 1254.65 دولار، بارتفاع طفيف عن إغلاق الأسبوع الماضي، لكن الأسعار تظل قريبة من أدنى مستوى وصلت إليه في 28 أبريل، مع بداية ارتفاع سعر صرف الدولار، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ويتناسب سعر الذهب، وغيره من السلع المقيمة بالدولار، عكسيًا مع سعر صرف العملة الأميركية.

ويلجأ المستثمرون للمعدن الثمين كملاذ آمن للقيمة في حال أي اضطراب في أسواق الأسهم والعملات، لكن مع قوة الدولار يتحول المستثمرون إلى سوق العملة بعيدًا عن الذهب فيتراجع الطلب وينخفض السعر.