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"العلاقات الخارجية" بالبرلمان تلتقى وفدا فرنسيا اليوم لبحث أزمة الطائرة

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"العلاقات الخارجية" بالبرلمان تلتقى وفدا فرنسيا اليوم لبحث أزمة الطائرة "العلاقات الخارجية" بالبرلمان تلتقى وفدا فرنسيا اليوم لبحث أزمة الطائرة
تستقبل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، اليوم الاثنين، وفدا برلمانيا فرنسيا، ثم وفدا برلمانيا من كوريا الجنوبية، وذلك بمقر اللجنة بالبرلمان.

وكان السفير محمد العرابى، قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستؤكد خلال لقائها مع الوفد البرلمانى الفرنسى، على أن حادث الطائرة لم يؤثر على العلاقات بين البلدين، وسنعبر عن إحساسنا بنضوج العلاقات بين البلدين، وأنها قد تزداد وثوقاً للتعاون فى محاربة الإرهاب.


>وفد برلمانى فرنسى يزور البرلمان غداً.. ومحمد العرابى: سنؤكد على نضج العلاقات

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