شلل مرورى أعلى دائرى المريوطية إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات المتجهه من المريوطية إلى ميدان الجيزة، بسبب انقلاب سيارة نقل "ربع نقل" محملة بالبطيخ وسقوطها من أعلى الدائرى، ونتج عنها إصابة قائد السيارة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، حيث يتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث انقلاب سيارة من أعلى دائرى المريوطية، ووجه اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية، برئاسة اللواء عبد المرضى عبد الفتاح مدير العمليات بالمرور إلى مكان الحادث، وتبين انفجار الإطار الأمامى للسيارة، واصطدامها بالحاجز الخرسانى للطريق، وسقوطها من أعلى الدائرى لشارع الهرم، حيث يتم الآن إزالة حطام الحادث.

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