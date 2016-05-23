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"الإسكان" تمد فترة سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعى حتى 31 مايو

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"الإسكان" تمد فترة سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعى حتى 31 مايو "الإسكان" تمد فترة سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعى حتى 31 مايو
وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، من مكاتب البريد، حتى 31 مايو الجارى، وذلك في ضوء الإقبال المستمر علي شراء كراسات الشروط، وحرصا من الوزارة علي اتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز الوحدات التى طرحتها الوزارة، والتى تزيد على 500 ألف وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت مى عبد الحميد ، المدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى، فى بيان اليوم ، أن مكاتب البريد مستمرة فى بيع الكراسات المخصصة لحجز الوحدات، وكذا تلقى مقدمات الحجز، واستلام المستندات، حتى 31 مايو الجارى.

وأوضحت مى عبدالحميد أن عدد الكراسات التى تم بيعها حتى الآن بلغ نحو 537 ألف كراسة، بينما بلغ عدد من دفعوا مقدمات الحجز نحو 184 ألف مواطن، مؤكدة أن الوزارة ستوفر وحدة سكنية لكل من تقدم وتنطبق عليه الشروط، وذلك فى حالة توافر الأراضى المخصصة للبناء.

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