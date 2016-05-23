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«الإسكان» و«النقل» يناقشان ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية

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الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل خلال اجتماع مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل، ومسئولو الوزارتين، مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع سكك حديد الجمهورية.

كما تمت مناقشة مشروع القطار الكهربائي “العاشر، بلبيس، العاصمة الإدارية”.

وقال “مدبولي”، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، إن” مشروع ربط العاصمة الإدارية الجديدة بسكة حديد الجمهورية، يأتي في ضوء اهتمام وزارتي الإسكان والنقل، بالإسراع بتنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة شمال إقليم القاهرة الكبرى، وتيسير حركة النقل إليها.

وأضاف وزير الإسكان، أن المشروع يشمل مدن:”القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة”، والمستهدف لها نحو ١٥ مليون نسمة، لسنة الهدف، ومن ثم احتياج العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بإقليم القاهرة الكبرى من خلال خطوط سكة حديد سريعة، وتكاملها مع شبكة خطوط مترو الأنفاق، وسكة حديد الجمهورية.

وقال الوزير، إن” الاجتماع شهد عرض المسارات المقترحة لخطوط السكة الحديد، التي تربط العاصمة الإدارية مع شبكة سكة حديد الجمهورية، ومراحل التنفيذ، والتكلفة المبدئية المتوقعة، وتم الاتفاق مع وزير النقل، ومسئولي الوزارتين على سرعة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، وتكليف مكتب استشارى بإعداد دراسة جدوى لمسار خط السكة الحديد المرجح، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكة حديد الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة هذه الأعمال”.

وصرح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، بأن تم خلال الاجتماع عرض نتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع الجانب الصيني، بشأن تنفيذ القطار الكهربائي “العاشر، بلبيس، العاصمة الإدارية”، حيث تم عرض تقرير بشأن دراسات النقل والجدوى، وتحديد المسار النهائي، والمواصفات الفنية المبدئية للمشروع.

وأشار “سعيد”، إلى أنه تم أيضًا مناقشة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأهميته في تنمية المدن الواقعة بشرق القاهرة.

كما تم عرض الوصف العام للمسار والمحطات.

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل خلال اجتماع مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل خلال اجتماع مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل خلال اجتماع مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل خلال اجتماع مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية

 

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