كيف تحمين طفلك من خطر الاختطاف؟

الرياض - شيماء إبراهيم

تشيع بين الحين والآخر قصص مريبة عن اختطاف الأطفال سواء من قبل العمالة أو من قبل غرباء في الأماكن العامة، وفي بعض الأوقات يكون الاختطاف بواسطة أطفال آخرين.

ولأن كل أم تخاف على أطفالها وتحاول جاهدة حمايتهم من هذا الخطر الهائل، فنحن نقدم لك عدة نصائح هامة تجنبين من خلالها طفلك تلك المخاطر، وتطلعنا عليها الاستشارية التربوية نيفين جعفر في السطور التالية:

نقاط عملية لوقاية الطفل من أخطار الاختطاف:

1. توعية الطفل بألا يتكلم مع الغرباء، وألا يتجاوب مع من يستوقفه في الطريق إن كان بمفرده، وألا يذهب إلى أي مكان مع إنسان غريب.

2. التأكيد على الطفل أن والديه لن يبعثا أي أحد غريب إلى مدرسته أو إلى النادي ليصحبه إلى المنزل.

3. توعية الطفل بعدم الذهاب مع أصحابه أو زملائه إلى أي مكان دون علم والديه.

4. على الأم التركيز والانتباه الشديد إذا خرجت بصحبة أكثر من طفل حتى لا يغيب أحدهم عن عينها أثناء انشغالها مع الآخرين.

5. الانتباه على الأطفال في الأماكن العامة، خاصة عندما يذهبون للعب مع أصدقاء جدد تم التعرف عليهم في المكان.

6. على الأم أن تحرص عند الذهاب إلى الأماكن العامة على أن يبدو طفلها بملابس عادية غير ملفتة أو ثمينة، وأن لا تبالغ في ارتداء ابنتها للذهب والحلي، وذلك حتى لا يكون مظهر الأطفال مغرياً بالخطف، وجعل الإطلالة الفخمة للزيارات والمناسبات التي يتواجد بها الأبوان معاً.

7. التنبيه على الطفل بأن يصرخ بصوت عالٍ في حال تعرض لأي موقف مريب في الطريق أو الأماكن العامة.

كما يجب على الأبوين مراعاة ما يلي:

1. عدم التخويف الزائد للطفل والحديث معه عن الاختطاف حتى لا تهتز شخصيته، فقد يؤدي ذلك إلى معاناة الطفل من مشاكل نفسية نحن في غنى عنها.

2. توسيع دائرة الطفل الاجتماعية عن طريق زيارات الأهل والجيران والتواصل معهم، وكذلك زيارات الأصدقاء الذين لديهم أطفال في نفس عمر الأبناء حتى يتدرب على الحياة الاجتماعية وتُبنى شخصيته بشكل واعٍ سليم، مما يجعله قادراً على الدفاع عن نفسه وقت اللزوم بحيث لا يكون عديم الشخصية فيقوده الآخرون للذهاب معهم أينما أرادوا.