ألم في المبيض الأيسر أثناء الدورة الشهرية

فلسطين _ سيدتي نت

وصلت رسالة من سيدة إلى «سيدتي نت» تقول فيها: أنا سيدة متزوجة وعندي ثلاثة أطفال، ومنذ شهرين بدأ ألم الدورة الشهرية يتغير فأصبح يأتيني على شكل ألم في المبيض الأيسر فقط وليس مغص الدورة المعتاد في أسفل البطن، فما السبب؟

«سيدتي نت» سألت الدكتورة عبير الروبي، أخصائية النساء والولادة، والتي أشارت إلى أن هذا الألم يعتبر طبيعياً، وأن التبويض يسير بشكل طبيعي في جسم هذه المرأة، ولا داعي للقلق إطلاقاً.

ويعتبر ألم المبيض الأيسر أمراً طبيعياً أثناء الدورة الشهرية، وليس دليلاً على تكيس المبايض، كما تعتقد بعض النساء إطلاقاً؛ لأن تكيس المبايض يسبب ألم أسفل البطن وكثرة التبول، ويرتبط بزيادة الوزن، ويؤدي لتأخر الحمل أو العقم.

وبالنسبة لآلام الدورة الشهرية، ففي منتصف الدورة الشهرية تشعر بعض النساء بألم خفيف في أحد المبيضين، ويكون ذلك بسبب تمزق جراب المبيض عن البويضة، وتماسه مع الأعصاب والشعيرات الدموية المحيطة به.

وهذا الألم يكون لحظياً أو متقطعاً، وقد تشعر به المرأة أثناء حركتها أو محاولتها الوقوف.

بالنسبة للألم الذي يقلق المريضة فهو الألم الذي يكون شديداً ومتواصلاً ومستمراً إلى ما بعد فترة الدورة الشهرية، وفي غير موعد التبويض، فهو يحتاج للتدخل من الطبيب وإجراء سونار للمنطقة؛ للتأكد من عدم وجود أورام أو تكيسات مثلاً.